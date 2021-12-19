Anadolu Yayıncılar Derneği'nden tokatçı Muharrem Sarıkaya'ya kınama!

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Muharrem Sarıkaya'nın İHA çalışanına çekim esnasında "tokat" atması, kamuoyunda sert tepkilere sebep oldu.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, basit bir özürle yaptığı çirkinliği unutturmayı hedeflerken, Habertürk yönetiminden yapılan açıklamada, Sarkıya'nın eyleminin kabul edilemeyeceği belirtildi. Kanal yönetiminin, Sarıkaya'ya nasıl bir yaptırım uygulayacağı ise merakla bekleniyor.

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden kınama'

Muharrem Sarıkaya'ya bir tepki de Andolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'dan geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Burhan, şunları söyledi:

"Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bir ses teknisyenine tokat atan Muharrem Sarıkaya’yı şiddetle kınıyoruz. Olaya sessiz kalan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’i de kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz."