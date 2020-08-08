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Ekonomi

Anadolu Yayıncılar Derneği’nden Bakan Albayrak’a destek

Anadolu Yayıncılar Derneği’nce (AYD), milli ekonomi ve bağımsız Türkiye hedefini engellemek isteyenlerin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef aldığı belirtilerek, “Anadolu medyası olarak bu oyunu bozmak için yayınlar yapacağız” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:47:00 -
Anadolu Yayıncılar Derneği’nden Bakan Albayrak’a destek

AYD Başkanı Sinan Burhan, son günlerde ekonomide meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın hedef alındığını aktardı. Burhan, şu ifadeleri kullandı: “Milli ekonomi kurmak isteyen, üreten ekonomi kurmak isteyen ülkemiz nezdinde Bakan Berat Albayrak hedef alındı. Mesele, Berat Albayrak meselesi değildir. Mesele, milli ekonomi ve bağımsız Türkiye kurulmasıdır. Anadolu kanalları olarak maddi sıkıntı içerisinde de olsak bağımsızlığımızdan taviz veremeyiz. Bazıları çıkıp bize ‘Ekonomik sıkıntı içerisinde olan yerel medya kuruluşları var. Neden hükümeti savunuyorsunuz?’ diye soruyor. Ne yani, bize Batılılar para verirse ülkeyi mi satalım? Biz bedel ödemeye hazırız. Anadolu medyası olarak bu oyunu bozmak için yayınlar yapacağız.”

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