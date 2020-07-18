1934 yılından bu yana müze olan Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açılacak. Ayasofya’da yıllar sonra ilk Cuma namazı 24 Temmuz’da kılınacak. 24 Temmuz öncesi pek çok kişi Ayasofya’ya nasıl gideceğini araştırmaya başladı.

24 Temmuz Cuma günü Sultanahmet tramvay durağı kapalı olacak.

Anadolu yakasında Ayasofya’ya nasıl gidilir? | Kartal’dan Ayasofya’da nasıl gidilir?

Kadıköy’den Ayasofya’ya nasıl gidilir? | Kadıköy’den Ayasofya’ya gelmek isteyenler vapuru tercih edebilirler. Vapurdan indikten sonra Eminönü ya da Sirkeci duraklarından birinden tramvaya binebilirsiniz. Ancak 24 Temmuz’da Sultanahmet tramvay durağı kapalı olacak. Bu sebeple Ayasofya’ya yürüyerek ulaşabilirsiniz. Vapurdan indikten sonra Sirkeci, Gülhane tramvay durakları yönünde ilerleyin.

Ayasofya sizi tarihe meydan okuyan mimarisiyle sizi karşılayacaktır. Arzu edenler ise Kadıköy’den Marmaray’a gidip Sirkeci durağında inebilir.

Üsküdar’dan Ayasofya’ya nasıl gidilir? |Üsküdar’dan Ayasofya’ya gitmek için Marmaray’ı kullanabilirsiniz. Ayasofya’ya ulaşabilmek için Marmaray’dan Sirkeci durağında inmeniz gerekiyor. Normal şartlarda Marmaray’dan indikten sonra tramvaya aktarma yapıp iki durak sonra Ayasofya’da olmanız mümkün. Ancak 24 Temmuz’da Sultanahmet’e tramvay girişi olmayacak. Bu sebeple Marmaray’dan indikten sonra Gülhane yönünü takip ederek Sultanahmet’e yürüyebilirsiniz.

Kartal’dan Ayasofya’ya nasıl gidilir? | Pendik’ten Ayasofya’ya nasıl gidilir? | Maltepe’den Ayasofya’ya nasıl gidilir? | Kartal, Pendik, Maltepe tarafından gelenler öncelikle Kadıköy Tavşantepe metrosuyla Ayrılıkçeşme istasyanona gitmeli. Ardından Marmaray'a aktarma yapmalısınız. Marmaray'dan ise Sirkeci durağında inmeniz gerekiyor. Normal şartlarda Sirkeci'den tramvaya binebilirsiniz. Ancak 24 Temmuz cuma günü Sultanahmet durağı kapalı olacak. Bu sebep Marmaray'dan Ayasofya Camii'ne yürümeniz gerekiyor.

Ümraniye’den Ayasofya’ya nasıl gidilir? Ümraniye tarafından Ayasofya'ya gitmek isteyenler öncelikle Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binmeli. Üsküdar son durakta indikten sonra Marmaray hattına aktarma yapmalısınız. Marmaray'dan bir durak sonra yani Sirkeci istasyonundan inmeniz gerekiyor. Sirkeci'de indikten sonra normal şartlarda tramvayı kullanabilirsiniz. Ancak 24 Temmuz Cuma günü Sultanahmet tramvay durağı kapalı olacak. Bu sebeple Marmaray'dan inip Sirkeci, Gülhane tramvay duraklarını takip ederek Sultanahmet Meydanı'na yürüyebilirsiniz.