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Ekonomi Anadolu Vakfı’ndan burs fırsatı
Ekonomi

Anadolu Vakfı’ndan burs fırsatı

40 yıldır gençlere eğitim desteği veren Anadolu Vakfı’nın burs başvuruları tarihi netleşti.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:13:00 -
Anadolu Vakfı’ndan burs fırsatı

40 yıldır gençlere eğitim desteği veren Anadolu Vakfı’nın burs başvuruları 1 Eylül’de başlayacak. Anadolu Vakfı 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı kapsamında burs desteği almak isteyen üniversite öğrencileri, 30 Eylül akşamına kadar www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek.

Başvurular 450 bini geçti

Bugüne kadar 30 binden fazla öğrenciye burs yoluyla eğitim desteğinde bulunan vakıf, 2013 yılında devreye aldığı ‘web tabanlı burs başvuru sistemi’ ile bursiyerlerin tüm bilgilerini yakından takip ediyor. Online başvuru sürecinde 60 farklı veri ile ailenin gelir durumunu ve öğrencinin başarısını sağlıklı bir şekilde değerlendiriyor. Bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanından 450 binden fazla burs başvurusu aldıklarını söyleyen Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, “Gençlere maddi destek vermek için çıktığımız bu yolda aslında kişisel gelişimlerine sağladığımız katkı bizler için büyük önem taşıyor. Gençlerin hayatlarını daha proaktif şekilde kurgulamalarına, hayallerinin farkına varmalarına, ülkemiz ve insanlık için daha etkin, çağdaş bireyler olmalarına imkan sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Bursun kapsamında neler var?

Güven, burs süreciyle ilgili şu bilgileri verdi: “Programımız mesleki deneyim paylaşım etkinlikleri ve eğitimlerin yanı sıra yine eğitim, kişilik envanteri gibi araçlar ile desteklenen bir yıllık mentorluk sürecini içeriyor. Bu uygulamalarımızı pandemi sürecinde de dijital ortamda kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Eğitimlerini tamamlayarak hayata atılan mezun bursiyerlerimiz ile ilişkilerimiz devam ediyor. Mezun bursiyerlerimiz, edindikleri deneyimleri yeni bursiyerler ile gerek mentorluk sürecinde gerekse diğer etkinlik ortamlarında paylaşıyor.”

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