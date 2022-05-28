Anadolu Üniversitesi yaz dönemi e sertifika başvurusu ne zaman? AÜ e sertifika kayıt tarihleri:

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 2022 yaz dönemi e sertifika programları kayıt başvuru takvimi açıkladı. 2022 Güz Dönemi e-Sertifika Programları kayıt başvuruları, 30 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 1 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecektir. Anadolu Üniversitesi e sertifika programına herkes başvuruda bulunabilir.

Anadolu Üniversitesi e sertifika programı başvuru ücreti ne kadar?

2022 Yaz dönemi e-Sertifika Programlarının kayıt bedeli 250 TL'dir.

Anadolu Üniversitesi e sertifika sınav nasıl yapılacak?

2022 Yaz dönemi e-Sertifika Programlarının sınavları Türkiye'de 81 ilde online olarak gerçekleştirilecektir.

Anadolu Üniversitesi e sertifika programı nedir?

e-Sertifika, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler için Anadolu Üniversitesi bünyesinde hazırlanan sertifika programlarını içerir. Bu kapsamda, güncel bilimsel gelişmeler ve sektörel gereksinimler gözetilerek, geniş bir yelpazede çok sayıda sertifika programı katılımcılara sunulur. e-Sertifika Programları her yıl; Bahar, Yaz ve Güz olmak üzere üç ayrı dönemde açılır.

Uzaktan öğretim yöntemine göre tasarlanan e-Sertifika Programlarında dersler Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilir. Bu sayede, herkes için, her zaman, her ortamda öğrenme ve kişisel gelişim fırsatı sunulur. Siz de e-Sertifika programlarından birine katılarak, bu fırsattan yararlanabilir; hayatınızda yeni bir kapı açabilirsiniz.

2022 Yaz Dönemi e-Sertifika Programları

2022 Yaz döneminde 112 e-Sertifika Programı katılımcılara sunulacaktır.

Anadolu Üniversitesi e sertifika programı hangileri?