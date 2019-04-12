0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden piyano resitali

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen piyano resitali dinleyicilerle buluştu.

12 Nisan 2019 Cuma 14:40
Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden piyano resitali

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen piyano resitali dinleyicilerle buluştu.


Salon 2003’te gerçekleştirilen konserde, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Nazlıcan Erol ve Berker Yenigün piyanoda hünerlerini sergiledi. İkili dinleyicilerden tam not aldı.


Konserde ilk önce Nazlıcan Erol sahne aldı. Daha sonra sahneyi Berker Yenigün aldı.Etkinlik öncesi konuşan Nazlıcan Erol ve Berker Yenigün, üniversitede yapılan bu tarz etkinliklere katılmaktan duydukları heyecan ve memnuniyeti dile getirdiler.


Resitalde Nazlıcan Erol, “J.S. Bach Prelude and Fugue No.5 in D major BMV 850”, “F. Chopin Etude Op.10 No.9”, “W.A. Mozart Piano Sonata No.2 in F major K.280” ve “F. Liszt Annes de Pelerinage No.1”, Berker Yenigün ise “J.S. Bach Prelude and Fugue in a minor BMV 895”, “J. Haydn Piano Sonata No.47 Hob.XVI/32”, “J. Brahms Intermezzo Op.118 No.1”, “M. Mozkowski Etude Op.72 No.2” eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 14:40
  1. konser
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığından dünya başkentlerinde Ara Güler sergisi
    1. Cumhurbaşkanlığından dünya..
    2. Trablus'taki çatışmalar: 75 ölü, 323..
    3. Badminton Şampiyonası heyecanı..
    4. Dünya başkentlerinde Ara Güler Sergisi..
    5. Kemerini Erdoğan'a hediye etti, Alman..
    6. Huzur çınarı evliliğe hazırlıyor
    7. ERÜ Kalp Hastanesi’nde Kapalı Yöntemle..
    8. Başkan Yücel Yılmaz’dan Ayvalıklı..
    9. Jet Airways’ten uçuşlara iptal
    10. Üniversiteli öğrenciler Lösemili..
    11. Beylerderesi baraj göleti hızla..
    12. Aytaç Gıda'ya "enerji" ödülü
    13. Kayseri'de trafik kazası: Ölü ve..
    14. Yurt dışındaki avukat ve profesyonel..
    15. Sivrihisar Eğitim Vakfı’ndan Ataç’a..
    16. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim..
    17. Fehmi Kuş’un acı günü
    18. Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden..
    19. Türkiye 100 bin turistin dişinden 50..
    20. Can Bartu'nun vefatı
    21. Kırklareli’de 10 Afgan göçmen yakalandı
    22. Başkan Kuş ilk nikahını kıydı
    23. Kuşadası Belediyesi’nde 7 müdür..
    24. Yeşilli Belediye Başkanı Demir’den..
    25. Vurmalı Çalgılar Topluluğundan müzik..
    26. Refik Tuzcuoğlu kimdir? Mansur Yavaş..
    27. Yapay zeka robotlar "Milli Mücadele..
    28. Başkan Günel, Tepe Sokak sakinlerine..
    29. Sungurlu’da servis araçları denetlendi
    30. Türk Göç ve Diasporası NEÜ’de konuşuldu
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    Papa'dan şov! Ayaklarına kapandı
    Papa'dan şov! Ayaklarına kapandı