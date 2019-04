Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden piyano resitali

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen piyano resitali dinleyicilerle buluştu.

Salon 2003’te gerçekleştirilen konserde, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Nazlıcan Erol ve Berker Yenigün piyanoda hünerlerini sergiledi. İkili dinleyicilerden tam not aldı.

Konserde ilk önce Nazlıcan Erol sahne aldı. Daha sonra sahneyi Berker Yenigün aldı.Etkinlik öncesi konuşan Nazlıcan Erol ve Berker Yenigün, üniversitede yapılan bu tarz etkinliklere katılmaktan duydukları heyecan ve memnuniyeti dile getirdiler.

Resitalde Nazlıcan Erol, “J.S. Bach Prelude and Fugue No.5 in D major BMV 850”, “F. Chopin Etude Op.10 No.9”, “W.A. Mozart Piano Sonata No.2 in F major K.280” ve “F. Liszt Annes de Pelerinage No.1”, Berker Yenigün ise “J.S. Bach Prelude and Fugue in a minor BMV 895”, “J. Haydn Piano Sonata No.47 Hob.XVI/32”, “J. Brahms Intermezzo Op.118 No.1”, “M. Mozkowski Etude Op.72 No.2” eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.