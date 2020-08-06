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Eğitim

Anadolu üniversitesi KYK yurtları nerede?

Eskişehir KYK yurtları nerede? | Üniversite tercih işlemleri 14 Ağustos’ta sona erecek. Üniversite kayıt işlemleri ise 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ne yerleşmek isteyenler “Anadolu Üniversitesi yakınında KYK yurdu var mı?” , “Eskişehir Anadolu Üniversitesi KYK yurt fiyatları” , “Yurt fiyatları 2020”, “Eskişehir yurt fiyatları 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:07:00 -
Anadolu üniversitesi KYK yurtları nerede?

Üniversite tercih dönemiyle birlikte milyonlarca aile ve öğrenci yurtlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Ailelerin yurtlar konusunda ilk tercihi güvenlik ve ücret sebebiyle devlet yurtları oluyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ne yakın yurtları arayanlar “Anadolu Üniversitesi yakın yurtların listesi” konusunu araştırıyor. İşte, detaylar.

Anadolu üniversitesi KYK yurtları nerede?

Eskişehir’de 13 KYK yurdu bulunuyor. İşte, Eskişehir KYK yurtları ve iletişim bilgileri:

MİNE HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(222) 230-1862

Faks: 02222301805

Adres : Şirintepe Mahallesi Beyza Sokak No: 1-3 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

TAPTUK EMRE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(222) 335-3300

Faks: 02223353359

Adres: TUNALI MAH. ÇAVUŞ SOK. NO:24 P.K. 26220 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(222) 229-3805

Faks: 02222293803

Adres : BÜYÜKDERE MAH.GENÇLİK BULVARI NO:10 POSTA KODU: 26040 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

CUMHURİYET ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(222) 230-18-96

Faks: 02223303392

Adres: Şirintepe Mh. Maarif Sk. No:2 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

DOĞAN ASLAN BEY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(222) 323-68-60

Faks: 0222 323 68 91

Adres: Şarhöyük Mah. Adaçal Sok. No:5 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

MÜKRİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(222) 321-44-32

Faks: 02223214431

Adres: A BLOK :Fatih Mah. Nimet Sokak No:14 Tepebaşı/ESKİŞEHİR B BLOK :Fatih Mah.Kısmet sokak No:11 Tepebaşı/ESKİŞEHİR C BLOK : Fatih Mah. Nimet Sokak No:16 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

İBN-İ SİNA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(222) 290-2843, 0(222) 290-2877

Faks: 02222902871

Adres: YENİ BAĞLAR MAH.FİDAN SOK.NO:9 NO:17 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR

BALA HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(222) 239-66-87, 0(222) 239-99-68

Faks: 02222397775

Adres: BÜYÜKDERE MH.GENÇLİK BULVARI NO:8 ODUNPAZARI

DURSUN FAKIH ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(222) 321-4437

Faks: 0.222.3214438

Adres: ŞARHÖYÜK MAH. GAZİ YAKUP SATAR CAD. NO:132 TEPEBAŞI/ ESKİŞEHİR

OSMAN EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(222) 324-0221

Faks: 02223240271

Adres: Orhangazi Mah. Kütahya Yolu Meydanı No:176 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

YUNUS EMRE YURDU(ESK.)

Tipi : ERKEK

Telefon : -

Faks: 02222292023

Adres: BÜYÜKDERE MH. GÜLERSOY SK. N:33 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

GÜNDÜZALP ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : -

Faks: 0 222 3406017

Adres: ÇAMLICA MAHALLESİ GÜLPERİ SOKAK NO:9-11 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

SİVRİHİSAR ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(222) 711-49-88

Faks: 02227114949

Adres: Hızırbey Mh. Güvenlik Cad. No:13 Sivrihisar

KYK YURTLARININ TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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