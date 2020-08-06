Anadolu üniversitesi KYK yurtları nerede?
Eskişehir KYK yurtları nerede? | Üniversite tercih işlemleri 14 Ağustos’ta sona erecek. Üniversite kayıt işlemleri ise 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ne yerleşmek isteyenler “Anadolu Üniversitesi yakınında KYK yurdu var mı?” , “Eskişehir Anadolu Üniversitesi KYK yurt fiyatları” , “Yurt fiyatları 2020”, “Eskişehir yurt fiyatları 2020” konularını araştırıyor.
Üniversite tercih dönemiyle birlikte milyonlarca aile ve öğrenci yurtlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Ailelerin yurtlar konusunda ilk tercihi güvenlik ve ücret sebebiyle devlet yurtları oluyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ne yakın yurtları arayanlar “Anadolu Üniversitesi yakın yurtların listesi” konusunu araştırıyor. İşte, detaylar.
Anadolu üniversitesi KYK yurtları nerede?
Eskişehir’de 13 KYK yurdu bulunuyor. İşte, Eskişehir KYK yurtları ve iletişim bilgileri:
MİNE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(222) 230-1862
Faks: 02222301805
Adres : Şirintepe Mahallesi Beyza Sokak No: 1-3 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
TAPTUK EMRE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(222) 335-3300
Faks: 02223353359
Adres: TUNALI MAH. ÇAVUŞ SOK. NO:24 P.K. 26220 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(222) 229-3805
Faks: 02222293803
Adres : BÜYÜKDERE MAH.GENÇLİK BULVARI NO:10 POSTA KODU: 26040 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
CUMHURİYET ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(222) 230-18-96
Faks: 02223303392
Adres: Şirintepe Mh. Maarif Sk. No:2 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
DOĞAN ASLAN BEY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(222) 323-68-60
Faks: 0222 323 68 91
Adres: Şarhöyük Mah. Adaçal Sok. No:5 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
MÜKRİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(222) 321-44-32
Faks: 02223214431
Adres: A BLOK :Fatih Mah. Nimet Sokak No:14 Tepebaşı/ESKİŞEHİR B BLOK :Fatih Mah.Kısmet sokak No:11 Tepebaşı/ESKİŞEHİR C BLOK : Fatih Mah. Nimet Sokak No:16 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
İBN-İ SİNA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(222) 290-2843, 0(222) 290-2877
Faks: 02222902871
Adres: YENİ BAĞLAR MAH.FİDAN SOK.NO:9 NO:17 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR
BALA HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(222) 239-66-87, 0(222) 239-99-68
Faks: 02222397775
Adres: BÜYÜKDERE MH.GENÇLİK BULVARI NO:8 ODUNPAZARI
DURSUN FAKIH ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(222) 321-4437
Faks: 0.222.3214438
Adres: ŞARHÖYÜK MAH. GAZİ YAKUP SATAR CAD. NO:132 TEPEBAŞI/ ESKİŞEHİR
OSMAN EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(222) 324-0221
Faks: 02223240271
Adres: Orhangazi Mah. Kütahya Yolu Meydanı No:176 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
YUNUS EMRE YURDU(ESK.)
Tipi : ERKEK
Telefon : -
Faks: 02222292023
Adres: BÜYÜKDERE MH. GÜLERSOY SK. N:33 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
GÜNDÜZALP ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : -
Faks: 0 222 3406017
Adres: ÇAMLICA MAHALLESİ GÜLPERİ SOKAK NO:9-11 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
SİVRİHİSAR ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(222) 711-49-88
Faks: 02227114949
Adres: Hızırbey Mh. Güvenlik Cad. No:13 Sivrihisar
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