Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, bahar dönemi ara sınavlarının ne zaman yapılacağını, sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nereden indirilir?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş yerleri:

AÖF bahar dönemi vizeleri 2 Nisan Cumartesi, 3 Nisan Pazar günü yapılacak. Sınavlar sabah 09.30'da öğleden sonra 14.00'te başlayacak. Öğrencilere her sınavdan 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika verilecek. AÖF sınav giriş belgeleri ise yayımlandı. Öğrenciler 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' web sitesi ya da uygulama üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapıp sınav yerlerini öğrenebiliyor. Ayrıca dileyen öğrenciler sisteme e-Devlet şifreleriyle giriş yapabilir.

AÖF sınava girerken öğrencilerin yanlarında olması gereken belgeler:

1. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

2.Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.