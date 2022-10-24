Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.
Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde 5 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 4 kişi olay yerinde ayakta tedavi edilirken, araçlar hasar gördü.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.