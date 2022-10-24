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Yerel Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Yerel

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 08:57:00 -
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde 5 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 4 kişi olay yerinde ayakta tedavi edilirken, araçlar hasar gördü.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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