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Yerel Anadolu Otoyolu'nda yanan tır ulaşımı aksattı
Yerel

Anadolu Otoyolu'nda yanan tır ulaşımı aksattı

Yeniakit Publisher
2023-06-19 20:22:00 -
Anadolu Otoyolu'nda yanan tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde seyir halindeyken alev alan tır nedeniyle Ankara yönünde ulaşım aksadı.

Otoyolun Kocaeli kesimi Balçık geçişinde, Harun Yetişkin idaresindeki 34 FMF 881 plakalı tekstil ürünleri yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Ankara yönünde bir süre tek şeritten sağlanan ve araç kuyruğu oluşan yoldaki trafik akışı, yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.
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