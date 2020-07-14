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Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda tıbbı malzeme yüklü tır kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada, askeri birliğe taşındığı öğrenilen tıbbi malzemeler yola savrulurken, İstanbul istikametine ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:59:06 -
Anadolu Otoyolu'nda tıbbı malzeme yüklü tır kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Kocaeli sınırında tıbbi malzeme yüklü tırın arıza yapan kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Celal Tümen Yalabık'ın kullandığı tıbbi malzeme yüklü 06 BBG 235 plakalı tır, otoyolun Tepetarla mevkisinde arıza yaparak duran Tahsin K. idaresindeki 81 EY 961 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede, tır şoförü Yalabık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan kamyon şoförü Tahsin K. hastaneye kaldırıldı.

Kazada, askeri birliğe taşındığı öğrenilen tıbbi malzemeler yola savrulurken, İstanbul istikametine ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.




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