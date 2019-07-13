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Anadolu Otoyolu'nda otomobil karşı yöne geçti! Ölü ve yaralılar var

Otoyolun Bolu kesiminde Ankara istikametine giden otomobilin, karşı yöne geçerek bir otomobille çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:32
Anadolu Otoyolu'nda otomobil karşı yöne geçti! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nunBolu kesiminde bir otomobilin karşı yöne geçerek otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Selim Tackın idaresindeki otomobil, Köroğlu Park mevkisinde karşı yöne geçerek Mehmet Tuğsat yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Tuğsat ile yanındaki Elif Tatlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tuğsat'ın kullandığı araçtaki Müzeyyen Tuğsat ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Kadının cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesimorguna kaldırıldı. 

Kazada yaralanan ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Mehmet Tuğsat'ın, Ankara Şehit Hasan Şahan Kışlasında askeri personel olarak görev yaptığı öğrenildi.

Karşı yöne geçen ve kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü Selim Tackın ise gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:32
  1. Bolu
  2. Anadolu Otoyolu
  3. Köroğlu Park mevkisi
  4. Ankara
  5. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
  6. cumhuriyet savcısı
  7. Ankara Şehit Hasan Şahan Kışlası
  8. ölü ve yaralılar var

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