  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 08:14:16 -
Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Özgür C. idaresindeki 34 RZ 2999 plakalı otomobil, Yukarısoku Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen fabrikalarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor
Ekonomi

Volkswagen fabrikalarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen'in kamyon fabrikası MAN'ın Avrupa'da kapatılan fabrikalarını Türkiye'ye taşıyacağı belirtiliyor.
'Ağzının ortasına...'
Siyaset

'Ağzının ortasına...'

CHP'nin anketçisi Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın, sözde Ermeni soykırımını kabullenen bir paylaşıma tepki göstermesinin ardında..
İngiltere'de bir ilkti! Kararını duyurdu
Dünya

İngiltere'de bir ilkti! Kararını duyurdu

İngiltere'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı Rakhia İsmail, siyah bir kadın olarak devamlı ırkçılığa maruz kaldığı" gerekçesiyle üyesi olduğ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay