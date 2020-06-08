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Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan araç zincirleme kazaya neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:39:53 -
Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan araç zincirleme kazaya neden oldu

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halinde lastiği patlayan otomobilin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul yönünde seyreden Hilmi U. yönetimindeki 06 ACP 161 plakalı otomobilin Gümüşova rampaları mevkisinde ön lastiği patladı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen Uğur U'nun kullandığı 81 AAK 460 plakalı tır ile Hasan Y. idaresindeki 34 TH 800 plakalı otomobille çarpıştı.

Lastiği patlayan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklenerek bariyerlere çarpmadan durabildi.

Kazada, sürücü Hilmi U. ile otomobildeki iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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