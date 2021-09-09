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Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda kaza: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kamyonetin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 19:43:00 -
Anadolu Otoyolu'nda kaza: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kamyonetin tıra çarpması neticesinde 2 kişi yaralandı.

İstanbul yönünde seyreden Halil K. idaresindeki 41 RD 198 plakalı kamyonet, Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde, Rifat Y. yönetimindeki 67 ABH 411 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsünün eşi Raziye ve kızı Mervenur K. yaralandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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