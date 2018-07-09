THY - İmaj
0553 313 94 23

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nda Suriye uyruklu bir kişinin kullandığı hafif ticari araç, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:47
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden Suriye uyruklu Ali Reşid (25) yönetimindeki 31 BA 551 plakalı hafif ticari araç, Cankurtaran mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada henüz kimlikleri belirlenemeyen Suriye uyruklu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücünün de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

3 KİŞİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hayatını kaybeden 2 kişinin naaşı ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralılardan üçünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kazada hayatını kaybeden ve yaralanan Suriye uyruklu kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:47
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. trafik kazası
  4. bolu
  5. anadolu otoyolu
  6. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı kim oldu?
    1. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
    2. HDP'li milletvekillerinden skandal!..
    3. İngiltere'de depremler devam ediyor!
    4. Ek gıdalara hangi besinlerle..
    5. Yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    6. Çocuklarda karın ağrısı neden olur?
    7. Fırat Çakıroğlu davasında karar..
    8. Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve..
    9. Başkan Erdoğan yemin etti!
    10. Kurban fiyatları İstanbul! 2018..
    11. Un çorbası nasıl yapılır?
    12. Yeni bakanların yemin edeceği tarih..
    13. Çözülme devam ediyor! Teröristler..
    14. Tarihi tören başladı! Başkan Meclis'e..
    15. Erdoğan'ın yardımcıları son dakika..
    16. Yeni Kabine listesi son dakika olarak..
    17. Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola..
    18. Yeni kabinede Ticaret Bakanı Rıfat..
    19. Domates dondurucuda nasıl saklanmalıdır?
    20. Çocuğunuza oyuncaklarını toplama..
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...