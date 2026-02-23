  • İSTANBUL
Anadolu Otoyolu'nda dev zincirleme kaza: 17 araç birbirine girdi!
Yerel Anadolu Otoyolu'nda dev zincirleme kaza: 17 araç birbirine girdi!
Yerel

Anadolu Otoyolu'nda dev zincirleme kaza: 17 araç birbirine girdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Anadolu Otoyolu'nda dev zincirleme kaza: 17 araç birbirine girdi!

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde aralarında yolcu otobüsü ve tırların da bulunduğu 17 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4’ü ağır 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle saatlerce kapanan Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Otoyolun Erenler mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada; yolcu otobüsü, tır, minibüs ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 17 araç birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, 4 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce kuyruk oluşurken, ekipler kronik rahatsızlığı olan yolculara olay yerinde müdahale etti.

ANKARA İSTİKAMETİ SAATLERCE KAPANDI

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü tamamen trafiğe kapanırken, araçların içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla yol kenarındaki dinlenme tesisine çekilmesinin ardından, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların sonucunda yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

