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Aktüel Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yol çalışması nedeniyle ulaşıma kapandı
Aktüel

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yol çalışması nedeniyle ulaşıma kapandı

Yol çalışmaları nedeniyle otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde çift yönlü olarak yaklaşık 2,5 saat ulaşım sağlanamayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:30:58 -
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yol çalışması nedeniyle ulaşıma kapandı

BOLU/DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi, yol çalışması nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin, 14 Ekim'de trafiğe kapatılan otoyolun Ankara istikametinde tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması devam ediyor.

Bölgede, trafik akışı Ankara-İstanbul istikametinde çift şeritli olarak sağlanıyor.

Pazar günü İstanbul yönünde oluşabilecek araç yoğunluğu nedeniyle Karayolları ekipleri, yolda bulunan dubaların kaldırılması ve bu istikamette ulaşımın tamamen açılması için çalışma başlattı.

Ulaşıma kapatılan bölgede, Ankara-İstanbul yönüne olan trafik akışı Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yolunun Bolu Dağı, İstanbul-Ankara yönüne olan trafik akışı ise Kaynaşlı gişelerinden ise D-100 kara yolunun Bolu Dağı güzergahına yönlendiriliyor.

Bolu Dağı Tüneli kesiminde, Ankara-İstanbul yönünde bulunan dubaların kaldırılması nedeniyle yaklaşık 2,5 saat kapalı kalacak güzergah çalışmanın tamamlanmasının ardından ulaşıma açılacak.

Ankara-İstanbul yönünde ulaşım yarın saat 17.00'den itibaren ise dubaların yeniden yerleştirilmesiyle bölünmüş şekilde sağlanacak.

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışmalarının 14 Kasım'da tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi yeniden ulaşıma açılacak.

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