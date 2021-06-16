Yeni dönemle birlikte, bu sene 11. Sınıfa geçecek lise öğrencileri okudukları lisenin ders müfredatı ve ders saatleri araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sene için olan müfredatını İnternet sitesinden yayınladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Anadolu Lisesi 11. Sınıfta hangi dersler var?

Anadolu Lisesi sayısal dersler nelerdir?

1-Temel Matematik: 2 saat

2-Seçmeli Matematik: 6 saat

3-Seçmeli Fizik: 4 saat

4-Seçmeli Kimya: 4 saat

5-Seçmeli Biyoloji: 4 saat

6-Astronomi ve Uzay Bilimleri: 1 veya 2 saat

7-Matematik Tarihi ve Uygulamaları: 2 saat

8-Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları: 3 saat

NOT: Sayısal bölümde bu derslerin tamamı yer almamaktadır. Bu dersler arasından 18 saat olacak şekilde dersler, okul yönetimi tarafından seçilmektedir.

Anadolu Lisesi sözel dersler nelerdir?

1-Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı: 3 veya 5 saat

2-Diksiyon ve Hitabet: 1 saat

3-Osmanlı Türkçesi: 2 saat

4-slam Kültür ve Medeniyeti: 2 saat

5-İslam Bilim Tarihi: 2 veya 4 saat

6-Psikoloji: 2 saat

7-Sosyoloji: 2 saat

8-Mantık: 2 saat

NOT: Sözel bölümde bu derslerin tamamı yer almamaktadır. Bu dersler arasından 20 saat olacak şekilde dersler, okul yönetimi tarafından seçilmektedir.