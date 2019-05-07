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Anadolu Klarnet Beşlisi konseri tam not aldı

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Anadolu Klarnetli Beşlisi konseri müzikseverlerle buluştu.

07 Mayıs 2019 Salı 11:19
Anadolu Klarnet Beşlisi konseri tam not aldı

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Anadolu Klarnetli Beşlisi konseri müzikseverlerle buluştu.


Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Amfi Tiyatro’daki konserde, klarnette Kaya Kılıç, kemanda Deniz Mumcu ve H. Bülent Akdeniz, viyolada Mesut Tuncer, piyanoda Oktay Köseoğlu ve solist olarak Dilara Aytekin yer aldı. Konser dinleyenlerin büyük beğenisini kazandı. “Anadolu Klarnetli Beşlisi”ne yakın zamanda dahil olduğunu ve yaptığı işten çok keyif aldığını belirten Dilara Aytekin, icra ettikleri müzik ve eserleri yorumlayışlarına ilişkin “Kendi kültürümüzün en değerli öğeleri olan türkülerimizi batı müziğiyle sentezleyerek yorumladığımızda ben daha çok keyif alıyorum ve daha çok kişinin yüreğine dokunduğumuzu düşünüyorum. Çünkü her insan anladığını dinler” dedi. İlerleyen zamanlarda Viyana ve Kaliforniya’da konser vereceklerini ifade eden Aytekin, ilerleyen yıllarda sahne almaya devam edeceklerini belirtti.


Konser bitiminde Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal, “Anadolu Klarnetli Beşlisi” üyelerine teşekkür belgelerini takdim etti. Doç. Dr. Topal, farklı türlerde yapılan konserlerin her hafta sonu Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edeceğini ve müzikseverlerin davetli olduğunun altını çizdi.


Konserde; “Sabahın Seherinde”, “Akşam Mahnisi”, “Kız Sen Geldin Çerkeşten”, “Kütahya’nın Pınarları”, “Vardar Ovası”, “Güzel Aşık”, “İlke’ye Şarkı”, “Gönül Haraptan Oluptur”, “Çökertme”, “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Kalamış”, “Çanakkale Türküsü”, “Ben Seni Sevdiğumi”, “Derule”, “Çay Elinden Öteye”, “Tabancamun Sapuni”, “Nihavend Longa”, “Selanik Türküsü”, “Katibim”, “Bülbülüm Altın Kafeste” eserleri seslendirildi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 11:19
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