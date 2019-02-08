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Anadolu kalbinin dili ‘YEN’ Newyork Fasihon Week’te

Fırat Neziroğlu, Anadolu’nun on binlerce yıllık zanaatkârlığın eseri YEN’i modernize edip dünyaya tanıtacak.

08 Şubat 2019 Cuma 17:45
Anadolu kalbinin dili ‘YEN’ Newyork Fasihon Week’te

Fırat Neziroğlu, Anadolu’nun on binlerce yıllık zanaatkârlığın eseri YEN’i modernize edip dünyaya tanıtacak.



Anadolu’nun on binlerce yıllık zanaatkârlığın eseri YEN; Fırat Neziroğlu’nun modernize edilmiş yorumuyla dünyaya açılıyor. Günlük ihtiyaçlara cevap verecek modern, rahat ve şık bir yorumla hazırlanan bu çok özel koleksiyon için metrelerce kumaş Uşak’ta özel olarak dokundu. Kolların üzerinde sallanan, kolu saklayan özel parça YEN, şimdi kol ile birleşerek tamamen günlük ihtiyaçlara cevap verecek şekilde modernize edildi.



Koleksiyon geleneksel Anadolu tezgâhlarında dokundu


Geleneksel Anadolu tezgâhlarında tamamen elde dokunan kumaşların üretimi 15 gün boyunca sanatçı Fırat Neziroğlu ile özel bir ekip tarafından hazırlandı. Evrim Timur, Aycan Öktem, Özgür Parlaklı ve Seda Sibel Eroğuz’dan oluşan üretici ekip YEN koleksiyonunu hayata geçirdiler. Tamamı geleneksel Anadolu özgün dikim yöntemleri ile yapılan bu koleksiyonun en önemli özelliği, Anadolu’da yaygın kullanılan kol altında hareket kolaylığı sağlayan kuş adı verilen üçgen parçaların yanı sıra, kolların üzerinde sallanan, kolu saklayan parçanın ismi ve koleksiyona ismini veren YEN oldu.



İlk kez dalgıç kumaşlarına Anadolu giysi kalıpları uygulandı


Fırat Neziroğlu tarafından hazırlanan bu özel koleksiyon tamamen özgün tasarımlarla ve seri üretime uygun pantolon ve ceketlik kumaşlar dokunarak hazırlandı. İlk kez dalgıç kumaşlarına Anadolu giysi kalıpları uygulanarak tamamen özgünlük kokan, dünyaya ilk kez tanıtılacak YEN kumaşları ve koleksiyonu 12 Şubat’ta Newyork Fashion Week’te görücüye çıkacak.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 17:45
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