‘Anadolu Kadınları’ oyununa yoğun ilgi

Efeler Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Efeler Kurtuluş Etkinlikleri üçüncü gününde de halktan yoğun ilgi gördü.

5 Eylül Perşembe günü gerçekleşen etkinlikler Yazar Ahmet Zeki Muslu’nun ‘7 Eylül ve Kurtuluş’ adlı söyleşisi ile başladı. Kurtuluş zamanında Aydın topraklarının uğradığı işgali ve tam bağımsız Türkiye’ye giden yolda gösterilen fedakârlıkları anlatan Muslu’nun söyleşisi Efeler Belediyesi Milli Aydın Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Sunuculuğunu Tuncer Candan’ın yaptığı Doğaçlama Tiyatro Gösterisi Turistik Park’ta gerçekleşti. Dörtlü dönme, bir sen bir ben, rulet ve hikâye oyunlarının yer aldığı doğaçlama tiyatro gösterisi halktan yoğun ilgi gördü ve interaktif bir şekilde gerçekleşti.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay,“Egemizin incisi Aydın’ın Kurtuluşunda 97. Yılı geride bıraktık. Bizlere özgürlüğümüzü emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve omuz omuza bu uğurda mücadele etmiş Atalarımızın anısına etkinliklerimizi düzenliyoruz. Umarım gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler ile tarihimizde yaşadığımız zorluklardan ders çıkartarak özgürlüğümüze sahip çıkarız” dedi.

Efeler Kültür Şenlikleri kapsamında ‘Anadolu Kadınları’ adlı tiyatro oyunu Atatürk Kent Meydanı’nda sahnelendi.

Milli mücadelenin 100. Yılı anısına sahnelenen tiyatro oyunu Efeler Halkı tarafından büyük alkış aldı. İzmir Ege Gösteri Sanatları oyuncularının sahnelediği tiyatro oyununun yazar ve yönetmenliği Ümit Görgülü tarafından yapıldı. Tiyatro oyununu Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri de izledi.