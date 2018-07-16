Anadolu Isuzu tarihi ihracat sözleşmesine imza attı

Anadolu Isuzu, 104 adet Isuzu Citiport aracının Köstence (Constanta) Belediyesi’ne teslimatını içeren EBRD İhalesi’ni kazandı. Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında ürettiği ve Busworld 2015’te, “Avrupa’nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü” ödülüne layık bulunan Isuzu Citiport’un Köstence Belediyesi’ne teslimatı 2019 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak. İhaleye ilişkin imza töreni 13 Temmuz 2018 tarihinde Köstence’de gerçekleşti. Törene, Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu ile Köstence Belediye Başkanı Decebal Fagadau, belediye yöneticileri ve çalışanları katıldı.

104 ARAÇ TESLİM EDECEK

Törende konuşma yapan Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu, Isuzu araçlarının Romanya’daki belediyelerde büyük ilgi gördüğünü, bu ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. 2017 yılında 15 milyon euro’luk IASI Belediye ihalesini kazanarak 88 adet Citiport’u 2017 yılının Ekim ayında teslim ettiklerini hatırlatan Kefoğlu, “Şimdi de Köstence Belediyesi’ne sunacağımız 12 metre uzunluğundaki 104 Citiport aracımızla Romanya toplu taşıma sistemine hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu bize büyük bir gurur veriyor çünkü Türkiye - Romanya arasında imzalanan en büyük otobüs satış sözleşmesini gerçekleştirmiş olduk. Romanya distribütörümüz Anadolu Automobil Romania yetkililerine, Anadolu Isuzu markasını Romanya pazarında bilinir kılmak adına yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum” diye konuştu.