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Anadolu Isuzu, ihracatta rekora koşuyor

Anadolu Isuzu, 2018 yılının ilk 6 ayında Türkiye’nin en fazla otobüs ve midibüs ihraç eden ticari araç markası oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:02
Anadolu Isuzu, ihracatta rekora koşuyor

Geçtiğimiz yıl 23 yıllık ihracat tarihinin en yüksek ihracat cirosuna ulaşan Anadolu Isuzu, 2018’in ilk 6 ayında yurtdışına 174 otobüs ve 202 midibüs ihraç ederek yerli üreticiler içinde en yüksek ihracat yapan marka oldu. En yakın rakibinden 167 adet daha fazla araç satma başarısı gösteren Anadolu Isuzu’nun 2018 yılı ilk 6 aylık satış oranları, 2017 yılına göre otobüs segmentinde yüzde 112 büyürken, midibüs segmentinde ise yüzde 28’lik bir büyüme grafiği sergiledi. Otobüs ve midibüs segmentlerinde toplam yurtdışı satışlarında geçen seneye göre yüzde 57 büyüme başarısı gösteren Anadolu Isuzu, en son temmuz ayında 104 araçlık Romanya Köstence Belediye ihalesini kazanarak ihracat pazarlarında tarihinin en yüksek adetli araç ihale sözleşmesini imzaladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:02
  1. Anadolu Isuzu
  2. ihracat artışı

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