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Anadolu Isuzu, Fransa’da rakiplerini geride bıraktı

Anadolu Isuzu, Fransa’da midibüs segmentinin en çok araç satışını gerçekleştiren markası olarak en yakın rakibine yüzde 257 fark attı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:10
Anadolu Isuzu, Fransa’da rakiplerini geride bıraktı

Anadolu Isuzu, ihracat pazarlarındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, Avrupa pazarında önemli bir yeri olan Fransa pazarında son 4 yılda yüzde 6 olan midibüs satış payını yüzde 33’e, minibüs segmentinde ise pazar payını yüzde 2’den yüzde 41’e yükseltti.

Son 4 yıllık başarılı tabloyu 2019’un ilk 6 ayında da devam ettiren Anadolu Isuzu, 7-10 m arasındaki minibüs ve midibüs segmentlerinde en çok araç satışı yapan marka oldu. Anadolu Isuzu, 2019 yılının ilk 6 aylık raporuna göre yine Fransa’da midibüs segmentinin en çok araç satışını gerçekleştiren markası olarak en yakın rakibine yüzde 257 fark attı.

Minibüs segmentinde de Fransa pazarında 2015 yılında yüzde 2’lik paya sahip olan şirket, 2016 yılında yüzde 16’ya, 2017 yılında yüzde 19’a ve 2018 yılında yüzde 41 pazar payına ulaşarak bu segmentin de lideri oldu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:10
  1. Anadolu Isuzu
  2. minibüs segmenti
  3. Avrupa pazarı

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