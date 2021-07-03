Anadolu Isızu Moldova ihalesini imzaladı

Şirket, Moldova Kişinev Belediyesi’nin 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihaleyi kazanarak Avrupa’da toplu taşıma ihalelerinin aranılan ismi olduğunu bir kez daha kanıtladı. İhale, 2021 yılı içerinde 100 araçlık Citiport teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsıyor. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, şirketin ticari araç sektöründe hem teknolojiye uyum sağlayan hem de teknolojiyi yönlendiren konumuyla global bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, “Romanya, Bulgaristan ve Litvanya gibi Avrupa’nın birçok şehrinde hizmet veren, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen araçlarımız ile Moldova Kişinev’de de hizmet sunacak olmak bizlere gurur veriyor” ifadesini kullandı.