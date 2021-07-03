  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Irak hükümeti açıkladı! İşte ölü ve yaralı sayısı
Bartın'da hortum oluştu
Korona aşısında tek doz kararı
Erdoğan, hastane açılış törenine telefon bağlantısıyla katıldı
Ekonomi Anadolu Isızu Moldova ihalesini imzaladı
Ekonomi

Anadolu Isızu Moldova ihalesini imzaladı

Anadolu Isuzu, nisan ayında katıldığı yaklaşık 12,7 milyon avro tutarındaki Moldova Kişinev ihalesini kazanarak sözleşmeyi imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 19:48:00 -
Anadolu Isızu Moldova ihalesini imzaladı

Şirket, Moldova Kişinev Belediyesi’nin 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihaleyi kazanarak Avrupa’da toplu taşıma ihalelerinin aranılan ismi olduğunu bir kez daha kanıtladı. İhale, 2021 yılı içerinde 100 araçlık Citiport teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsıyor. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, şirketin ticari araç sektöründe hem teknolojiye uyum sağlayan hem de teknolojiyi yönlendiren konumuyla global bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, “Romanya, Bulgaristan ve Litvanya gibi Avrupa’nın birçok şehrinde hizmet veren, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen araçlarımız ile Moldova Kişinev’de de hizmet sunacak olmak bizlere gurur veriyor” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay