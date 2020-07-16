Anadolu İmam hatip Lisesi taban puanları 2020
LGS puanıyla hangi İmam Hatip lisesine girebilirim? | LGS sonuçları açıklandı. Lise sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler hayallerini kurduğu okullara nasıl kaç puanla yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. Öğrenciler internette “Anadolu İmam Hatip Lisesi İstanbul taban puanları” , “Ankara İmam Hatip Lisesi taban puanları” , “2020 İmam Hatip Lisesi puanları” konularını araştırıyor.
Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği gün geldi. 16 Temmuz Perşembe günü LGS sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci hayalindeki okula kaç puanla girebileceğini araştırmaya başladı. Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yerleşmek isteyenler okulların puan ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor.
Anadolu İmam hatip Lisesi taban puanları 2020
Eğitim hayatlarına Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde devam etmek isteyenler okul puanlarını ve yüzdelik dilimleri merak ediyor. Tercih işlemleri 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yaşadığınız şehirde bulunan okulların puan yüzdelik ve kontenjan bilgilerini ulaşmak için tıklayınız.