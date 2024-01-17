Anadolu için yeni deprem uyarısı yapıldı! "Gerildi gerildi, durdu! Beklemede...."

Türkiye'de son dönemlerde irili ufaklı depremler meydana geliyor. Birçok bilim insanı ise bazı fay hatlarının bu depremlerle etkileneceği düşüncesinde.

Yapılara dikkat çeken bilim insanları depreme karşı biran önce önlemler alınmasını söylüyor.

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Anadolu'daki depremlere dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Ercan'ın açıklamaları şöyle:

Depremden önce depremcikler kudurur, sonra derin bir dinginlik başlar. Sonra da deprem vurur. Dinginlik ne kadar uzun sürerse deprem o kadar büyük olur. Anadolu gerildi gerildi, durdu. Beklemede....

Depremler için günübirlik, ya da bir kaç yıl öncesinden önlem alınamaz. Çok iyi yasa var, yönetmelik var, ancak para yoksa, yapacak bir şey yoktur.

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