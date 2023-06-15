  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rus milyarder Roman Abramovich Türkiye devini satın alacaktı! İngilizler bomba gelişmeyi duyurdu

İstanbul İstanbul olalı böyle basiretsiz bir başkan görmedi

Faiz oranı ne olacak, Katar şeyhi futbol takımı satın almış!

Robert Koleji ilan etti: Öyle bir rakam ki... Dudak uçuklatan beklenmedik karar: 'Yok artık' dedirtti

İyi Parti'de istifa furyası devam ediyor

Cem Küçük 'bilgi aldım' dedi ve yeni asgari ücreti Türkiye'ye ilan etti! Beklenmedik rakam

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde dikkat çeken detay

Gram altın için öyle bir rakam verdi ki kuyumcular önünde metrelerce kuyruklar olacak! Yok böyle tahmin

O ilimizden çıkan yangın... İlçedeki herkesi korku sardı: Resmen ormanlık alan zarar gördü!

Bir ilçeyi 82. il olma heyecanı sardı! Halk resmen ayağa kalktı, heyecandan yerinde duramıyorlar
Tarih Anadolu fethinin anahtarı: Diyarbakır...
Tarih

Anadolu fethinin anahtarı: Diyarbakır...

Yeniakit Publisher
2023-06-15 14:53:00 -
Anadolu fethinin anahtarı: Diyarbakır...

Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi (SADM), Diyarbakır'ın fethi ve kısa tarihiyle ilgili bir rapor yayımladı.

SDAM'da yayımlanan raporda, ilk yerleşim yerlerinden biri kabul edilen, kadim bir tarihi ve geçmişi yazılı kaynaklara konu olan Diyarbakır'ın zengin kültürüne dikkat çekildi.

Raporda, İslam'dan önce Bizans-Sâsânî arasındaki savaşlarda tahrip olan Diyarbakır'ın, asıl ihyasını İslam ile müşerref olduktan sonra bulduğuna vurgu yapılıyor. Bizans-Sâsânî arasındaki savaşlarda tahrip olan, sükûnetin arandığı bu bölge; İslamî süreçle birlikte gelen ve yüzyıllara yayılan sükûnet devrinde, medenileşmeyle beraber sanatsal ve iktisadi bir ihya yaşandığına dikkat çekiliyor.

Hz. Peygamberin Medine'sinde somutlaşan İslâmî yönetim rehberliğinde Müslümanlar, fethettikleri yerlerdeki etnik ve dinsel çeşitlilikleri "adaletle" bünyesinde muhafaza etmiştiğine dikkat çekilen raporda, bu İslâmî anlayışın, Diyarbakır vd. şehirlere de yol göstericilik yaparak önceki dönemde Bizans ya da Sâsânî baskılarına maruz kalan farklı inanç sahiplerine hürriyeti yasattığına vurgu yapıldı.

Raporda; Diyarbakır için şu ana kullanılan isimlere de yer verildi. Muhtelif adlarla anılan Diyarbakır’a -kesin olmamakla birlikte- ilk kez Âmid/Âmidî, Âmedî-Âmida, Omid/Ümid, Amed, Diyâr’ul-Bâkire'nin zamanla Diyârbekir'e dönüştüğü söyleniyor.

Diyarbakır fethinde katliam iddiası: Yalanlar ve gerçekler

"Araplar kesin zaferi sağlayınca Kürtlere karşı insafsızca hareket ettiler. Kürtlerin Zerdüşti olmaları onlara iyi bir gerekçe olmuştur. Kadınlar, çocuklar kasaplık hayvan gibi talan edildiler…" gibi iddiaları İslâm’ın büyük halifesi Ömer bin Hattab’ın onay ve emriyle gerçekleştiği ileri sürenlerin asıl amaçlarının Kürtleri İslâm’dan uzaklaştırmak olduğuna dikkat çekildi. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23