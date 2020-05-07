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Spor

Anadolu Efes'ten Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 22:46:09 -
Anadolu Efes'ten Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Kulübü, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak bugün geçirdiği başarılı beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan ve bir süre müşahede altında tutulacak olan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e acil şifalar dileriz. Sayın Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

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