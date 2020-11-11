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Spor Anadolu Efes'ten Bryant Dunston'a büyük jest
Spor

Anadolu Efes'ten Bryant Dunston'a büyük jest

THY Avrupa Ligi tarihinin en çok blok yapan oyuncusu olan ABD'li basketbolcusunun ismi, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki iki tribün bloğuna verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:44:41 -
Anadolu Efes'ten Bryant Dunston'a büyük jest

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Spor Kulübü, THY Avrupa Ligi tarihinin en çok blok yapan oyuncusu olan ABD'li basketbolcusu Bryant Dunston'a büyük bir jest yaptı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Olympiakos ile deplasmanda oynanan maçtaki ilk bloğuyla toplamda 250 bloğa ulaşan ve İspanyol Fran Vazquez'i geçerek Avrupa Ligi'nin blok kralı haline gelen Dunston'ın ismi, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki iki tribün bloğuna verildi. Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu son Maccabi Playtika karşılaşmasından önce 101 ve 126 numaralı tribün bloklarının ismi, "Dunston Blokları" olarak değiştirildi.

Bryant Dunston, ikinci kaptan olduğu Anadolu Efes'te çok uzun süredir forma giyiyor. ABD'li oyuncu 2015-2016 sezonu öncesinde transfer olduğu lacivert-beyazlı takımda altıncı sezonunu geçiriyor. Dunston bu istikrarıyla, Petar Naumoski ile Anadolu Efes'in formasını altı sezon giyen iki oyuncudan biri oldu.

Anadolu Efes formasıyla Avrupa Ligi ikinciliği ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarının yanı sıra Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları da yaşayan Dunston, Avrupa Ligi'ndeki 251 bloğunun 181'ini lacivert-beyazlı formayla yaptı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki 101 ve 126 numaralı tribün bloklarını "Dunston Blokları" olarak isimlendiren Anadolu Efes, bu uygulamaya maçların kısıtlı seyircili ya da tam kapasiteli seyircili oynanacağı dönemde de devam edecek.

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