Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı



İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, emekleri için Onuralp Bitim'e teşekkür edildi.



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