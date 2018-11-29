Anadolu Efes'in konuğu Baskonia





İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında yarın İspanya'nın Baskonia ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nde son 4 maçını kazanan Anadolu Efes, 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 maçını kazanıp, 6 karşılaşmasını yitiren İspanyol ekibi ise averajla 11. sırada bulunuyor.





- Avrupa'daki 631. maçı





Anadolu Efes, Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 631. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 630 karşılaşmada 347 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 383. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 190 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.

Anadolu Efes ile Baskonia arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta takımlar 9'ar galibiyet elde etti.