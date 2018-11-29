0553 313 94 23

Anadolu Efes'in konuğu Baskonia

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 10. haftasında yarın İspanya'nın Baskonia ekibiyle karşılaşacak

29 Kasım 2018 Perşembe 11:12
Anadolu Efes'in konuğu Baskonia


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında yarın İspanya'nın Baskonia ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nde son 4 maçını kazanan Anadolu Efes, 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 maçını kazanıp, 6 karşılaşmasını yitiren İspanyol ekibi ise averajla 11. sırada bulunuyor.


- Avrupa'daki 631. maçı


Anadolu Efes, Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 631. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 630 karşılaşmada 347 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 383. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 190 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.

Anadolu Efes ile Baskonia arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta takımlar 9'ar galibiyet elde etti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:12
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Baskonia
  4. THY Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da Ağaoğlu tek aday
    1. Trabzonspor'da Ağaoğlu tek aday
    2. ANALİZ - G20 Zirvesi ve beklentiler
    3. Beykoz'da, park yeri nedeniyle..
    4. ÖSO ve terör örgütü YPG/PKK arasında..
    5. İşgalci İsrail 10 Filistinliyi daha..
    6. Erbakan'ın ağabeyini dolandıran şahıs..
    7. Anadolu kültürü "kitre bebekler" ev..
    8. Obradovic: "Hayatta görmek istemediğim..
    9. Şehir hastanelerinde birden fazla..
    10. ABD'nin "Şükran Günü" hafta sonunda..
    11. Youtuber Enes Batur hakkındaki..
    12. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin..
    13. Doktorlarla ilgili flaş açıklama!..
    14. Fenerbahçe, potada İspanya deplasmanında
    15. Türkiye'den "iklim diplomasisi"
    16. Kırıkkale'de gaz dolumu yapılan..
    17. Avrupa borsaları
    18. PKK'ya yakınlığıyla bilinen parti..
    19. 28 şubat mazlumları için tahliye talebi
    20. Organize Sanayi Bölgesi’nde patlama!
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!