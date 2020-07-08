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Spor

Anadolu Efes'de Chris Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:21:09 -
Anadolu Efes'de Chris Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Chris Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon takıma katılan Singleton ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonda 28 karşılaşmada 25.39 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 7,8 sayı, 4.4 ribaunt ve 1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Chris Singleton, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise forma giydiği 13 maçta 10,9 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

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