Anadolu Efes takım kadrosu
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Real Madrid'i mağlup eden Anadolu Efes'in takım kadrosu ise araştırılmaya başlandı. Anadolu Efes 2021-2022 sezonu kadrosu
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Sporseverler ise Anadolu Efes’in şampiyon kadrosunu araştırmaya başladı.
Anadolu Efes takım kadrosu
2021-2022 sezonu Anadolu Efes kadrosu:
Adrien Rene Moerman
Bryant Kevin Dunston Jr.
Buğrahan Tuncer
Christopher Carl Singleton Jr.
DeShane Davis Larkin
Doğuş Balbay
Elijah Brigham Bryant
Erten Gazi
Filip Petrušev
James Lee Anderson
Krunoslav Simon
Rodrigue Beaubois
Tibor Pleiß
Vasilije Micić
Yiğitcan Saybir
Ömercan İlyasoğlu