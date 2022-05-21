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Spor Anadolu Efes takım kadrosu
Spor

Anadolu Efes takım kadrosu

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Real Madrid'i mağlup eden Anadolu Efes'in takım kadrosu ise araştırılmaya başlandı. Anadolu Efes 2021-2022 sezonu kadrosu

Yeniakit Publisher
2022-05-21 22:09:00 -
Anadolu Efes takım kadrosu

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Sporseverler ise Anadolu Efes’in şampiyon kadrosunu araştırmaya başladı.

Anadolu Efes takım kadrosu

2021-2022 sezonu Anadolu Efes kadrosu:

Adrien Rene Moerman

Bryant Kevin Dunston Jr.

Buğrahan Tuncer

Christopher Carl Singleton Jr.

DeShane Davis Larkin

Doğuş Balbay

Elijah Brigham Bryant

Erten Gazi

Filip Petrušev

James Lee Anderson

Krunoslav Simon

Rodrigue Beaubois

Tibor Pleiß

Vasilije Micić

Yiğitcan Saybir

Ömercan İlyasoğlu

Anadolu Efes-Real Madrid maç sonucu | Anadolu Efes şampiyon mu?
Anadolu Efes-Real Madrid maç sonucu | Anadolu Efes şampiyon mu?

Spor

Anadolu Efes-Real Madrid maç sonucu | Anadolu Efes şampiyon mu?

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