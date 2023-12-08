Anadolu Efes Spor Kulübü, One Team Sosyal Sorumluluk Projesine başladı

Hayata geçirdiği projelerle bugüne dek yüzlerce çocuğun hayatına dokunan Anadolu Efes, 2023-2024 sezonu One Team programına start verdi. Turkish Airlines EuroLeague’in kurumsal sosyal sorumluluk programı kapsamında Anadolu Efes, bu yıl farklılıklara rağmen bir arada olma duygusuna ve önemine odaklanacak.

Geçtiğimiz senelerde imza attığı projelerle EuroLeague tarafından 2019 ve 2020 yıllarında üst üste iki kez “Avrupa’nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştiren Takımı” seçilen Anadolu Efes, 2023-2024 sezonu One Team projesini başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mahalle ölçeğinde kadın, çocuk, yaşlı ve gençlerin sosyal ve kültürel hayata katılımının arttırılması amacıyla kurulan “Mahalle Evleri”, projenin bu yılki partnerlerinden biri oldu.

Birçok farklı temanın işleneceği ve toplamda 8 hafta sürecek olan projenin ilk çalışması da gerçekleştirildi. Şubat ayında Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen sarsıcı depremler sonucu İstanbul’a yerleşen ve İstanbul Mahalle Evleri’nden faydalanan 10-16 yaş aralığındaki 27 çocuk parkeye çıktı.

Basketbolun bir metafor olarak kullanıldığı projenin ilk haftasında bir araya gelen çocuklar, çeşitli oyunlarla basketbolun temellerini öğrenmeye başladı. İBB Fatih Spor Kompleksi’nde gerçekleşen projenin birinci haftasındaki konu ise “takım olmak” idi. Deprem bölgesinden ve İstanbul’dan gelen 27 çocuk, One Team antrenörlerinin eşliğinde antrenmanı tamamladı. Antrenman sonunda çocuklar eğlenirken basketbola da ilk adımlarını attılar.

Geçtiğimiz iki sezonda One Team elçisi olan Erten Gazi’ye ilk kez başka bir oyuncu da eşlik edecek. Sezon başında takıma katılan Justus Hollatz, kariyerinde ilk kez One Team elçisi olacak. Anadolu Efes’in başarılı basketbolcuları, proje kapsamında katılımcılarla birlikte antrenmanlara katılacak.

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Uzman eğitmenlerin görev yaptığı projede katılımcıların eğitim hayatlarına da destek olmak adına takım çalışması ve eşitlik, kendine güven, zaman yönetimi, motivasyon, saygı, problem çözme, karar alma ve kişisel sorumluluklar odaklı çalışmalar yapılacak.

Ayrıca Anadolu Efes Spor Kulübü partnerleri de her sezon olduğu gibi 2023 – 2024 sezonundaki çalışmalara da katkı sağlayacak.