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Spor

Anadolu Efes Spor Kulübü, Merter'deki tesislerinden ayrılıyor

Lacivert-beyazlı kulübe ev sahipliği yapacak yeni tesislerler daha sonra açıklanacak

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:49:28 -
Anadolu Efes Spor Kulübü, Merter'deki tesislerinden ayrılıyor

İSTANBUL (AA) - Türk basketbolunun lokomotif kulüplerinden Anadolu Efes, Merter'deki tesislerine veda ediyor.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1982 yılında kurulan ve bugüne kadar binlerce gencin basketbol ile tanışmasını, uluslararası kupa ve organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmesini sağlayan Merter'deki tesislerin, Türk basketboluna değer katan antrenörler ve spor insanlarının da yetiştiği bir merkez olduğu belirtildi.

Türkiye'nin takım sporları bazında kazandığı ilk kupa olan 1996 Koraç Kupası gibi Anadolu Efes'in 1976 yılından bu yana elde ettiği tüm kupaların da Merter'deki tesislerden yeni tesislere taşınacağı aktarıldı.

Anadolu Efes'e ev sahipliği yapacak yeni tesislerle ilgili detaylı bilgilerin kısa süre içinde açıklanacağı kaydedildi.


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