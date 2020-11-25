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Spor Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında
Spor

Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında yarın Kızılyıldız mts'ye konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:39:45 -
Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Kızılyıldız mts ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 6'sında mağlup oldu.


- Anadolu Efes'in 696. maçı


Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 696. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 695 müsabakada 393 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 448. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 447 mücadelede 236 galibiyet ve 211 yenilgi gördü.


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