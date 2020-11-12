  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP'ın konuğu olacak"
Spor

Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP'ın konuğu olacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:06:48 -
Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP'ın konuğu olacak"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımına konuk olacak.

TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma Oaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 6 müsabakada 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İki maçı eksik olan Panathinaikos OPAP ise 2 galibiyet, 3 yenilgi aldı.


- Anadolu Efes'in 693. maçı


Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 693. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 692 müsabakada 391 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 445. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 444 mücadelede 234 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Okuyunca çok güleceksiniz! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası
Gündem

Okuyunca çok güleceksiniz! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası

Gazetemiz Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun köşesinde yer verdiği Osman Yüksel Serdengeçti'nin fıkrası güldür..
Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!
Dünya

Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş uçakları ve insansız hava araçları satışına onay verildiğini açıkladı. ..
Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı
Gündem

Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelgede alınan karara göre, "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğu..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay