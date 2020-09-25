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Spor Anadolu Efes galibiyet oranında basketbolun en başarılısı
Spor

Anadolu Efes galibiyet oranında basketbolun en başarılısı

Basketbolda bu yıl 16 takımın katılımıyla oynanacak Süper Lig'de 55. sezon yarınki 3 maçla başlayacak - Geride kalan 54 sezonun 42'sinde mücadele eden Anadolu Efes, yakaladığı yüzde 81,3'lük galibiyet oranıyla ligde mücadele edecek ekipler içinde normal sezonda en başarılı takım konumunda bulunuyor - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tüm sezonlarda yer aldığı ligde Petkimspor ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ilk defa mücadele edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:03:15 -
Anadolu Efes galibiyet oranında basketbolun en başarılısı

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Bu yıl 16 takımın katılımıyla oynanacak Basketbol Süper Ligi'nde 55. sezon heyecanı, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

İlk olarak 1966-1967'de 12 takımın katıldığı Basketbol Süper Ligi'nde 55. sezon, son olarak Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un katılımıyla 16 takımla oynanacak.

Geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde tamamlanamayan ligde şimdiye kadar 81 farklı takım mücadele etti. Fenerbahçe Beko ve Galatasaray'ın tüm sezonlarda bulunduğu ligde, ligin yeni ekipleri Petkimspor ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ilk kez ligde sahne alacak.

Bu sezon mücadele edecek ekiplerden Beşiktaş 52, Pınar Karşıyaka 48, Anadolu Efes 42, TOFAŞ 35, Türk Telekom 27, Darüşşafaka Tekfen 24, Gaziantep Basketbol 8, Büyükçekmece Basket 5 ve Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor 2, Bursaspor ile OGM Ormanspor ise birer kez daha önce ligde yer aldı.

1983-1984 sezonunda play-off uygulamasının başladığı ligde, 1981-1982'ye kadar maçlar berabere de bitebiliyordu.


- En iyi galibiyet oranı Anadolu Efes'te


Geride kalan 54 sezonun 42'sinde mücadele eden Anadolu Efes, yakaladığı yüzde 81,3'lük galibiyet oranıyla ligde mücadele edecek ekipler içinde normal sezonda en başarılı takım konumunda bulunuyor.

Normal sezonda 1083 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalarda 880 galibiyet, 200 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Anadolu Efes'i galibiyet oranında yüzde 67,6 ile Fenerbahçe, yüzde 59,6 ile Galatasaray takip ediyor.


- Takımların performansları


Ligde 2020-2021 sezonunda mücadele edecek takımların, normal sezonda bugüne kadar gösterdikleri performanslar şöyle:

TakımlarSezonOGMB
Afyon Belediyespor25013370
Anadolu Efes4210838802003
Bahçeşehir Koleji25120310
Beşiktaş52131575255211
Bursaspor12311120
Büyükçekmece Basket514144970
Darüşşafaka246813553260
Fenerbahçe5413579174346
Galatasaray5413588105399
Gaziantep Basketbol82311061250
OGM Ormanspor1238150
Pınar Karşıyaka4812216245916
TOFAŞ358855033811
Türk Telekom277674373300

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