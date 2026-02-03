Anadolu Efes 9 maç sonra galibiyet elde etti: Valencia’yı devirdi!

EuroLeague'in 26. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Valencia Basket'i ağırladı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi temsilcimiz, etkili bir hücum performansıyla 107-90 kazanmayı başardı.

Mücadeleyi galibiyetle tamamlayan Anadolu Efes'te 20 sayı ve 7 ribauntla Ercan Osmani, 19 sayıyla Loyd, 18 sayı ve 6 asistle Lee ile 15 sayı ve 7 ribauntla Jones, performanslarıyla galibiyette başrolü oynadı. Valencia tarafında ise kariyer rekoru kıran Reuvers, kaydettiği 30 sayıyla maçın en skoreri oldu ancak mağlubiyeti engelleyemedi.

9 MAÇLIK HASRET BİTTİ

Bu sonuçla 9 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılarak 7. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, EuroLeague'deki kötü gidişata dur dedi. Temsilcimiz, bir sonraki maçında Zalgiris'i konuk edecek. Sahadan 10. kez mağlubiyetle ayrılan Valencia ise bir sonraki haftada Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.