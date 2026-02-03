Aile bakanlığı suç duyurusunda bulundu! İnsanları hayvan yerine koyan aşağılık ilanlar büyük tepki çekti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun çocukların, engelli bireylerin ve yaşlıların fotoğraflarını hayvanlar gibi 'sahiplendirme ilanı' formatında kullandığı sosyal medya paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerde çocukların, engellilerin ve yaşlıların açık biçimde hedef alındığı belirtilerek, fotoğrafların "aşıları tam" gibi ifadelerle paylaşılmasının insan onurunu zedelediği vurgulandı. Açıklamada, bu paylaşımların insanları adeta birer nesneye indirgeyen, aşağılayıcı ve kabul edilemez bir yaklaşım içerdiği ifade edildi.

İNSANLIK DIŞI DİL

Bakanlık, toplumsal farkındalık oluşturma iddiasının hiçbir şekilde çocukların, engellilerin ve yaşlıların kişilik haklarının ihlal edilmesine gerekçe olamayacağını belirterek, bu tür içeriklerin insanlık dışı bir dili normalleştirdiğine dikkat çekti.

Açıklamada, söz konusu paylaşımların sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesinin ardından ivedilikle suç duyurusunda bulunulduğu, içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi için gerekli yasal sürecin başlatıldığı bildirildi. Bakanlık, çocukların, engellilerin ve yaşlıların onurunu hedef alan hiçbir yaklaşımın karşılıksız kalmayacağını vurguladı.