SON DAKİKA
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane basketbolcu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane basketbolcu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı eski Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane basketbolcu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı

İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde basketbol oynayan Erdogan ve O'Neal, basketbol toplarını imzaladı.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane basketbolcu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı

İşte o tarihi anlardan kareler…

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane basketbolcu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane basketbolcu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane basketbolcu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane basketbolcu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane basketbolcu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane basketbolcu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı

