Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane basketbolcu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı eski Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi.
İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde basketbol oynayan Erdogan ve O'Neal, basketbol toplarını imzaladı.
İşte o tarihi anlardan kareler…
