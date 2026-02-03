Van’da bayraksız Çorum’da arsız!

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Dini ve milli değerleri istismar etmekten bıkıp usanmayan CHP’nin bayrak sevdası da yalan çıktı.

Kandil’in aparatlarına sevimli görünmek için ‘Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı’nda ay yıldızlı bayrağa yer vermeyen CHP Lideri Özgür Özel, Çorum’da ise bel kıvırdı. Skandalla ilgili tek kelime etmeyen Özel’in “Türk bayrağıyla sorunu olanın CHP’den alacağı selamı olmaz” sözü ise inandırıcı bulunmadı. Özel, milletvekilleri ve başkanlarını dahi ikna edemediği gibi ulusalcı tabanın tepkisini dindiremedi. Akıllara ise CHP’nin bayraksız mitingleri ve ihanet kokan adımları geldi. 2023’te dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi’nin Genel Merkez’de Rudaw TV’ye verdiği mülakat sırasında Türk bayrakları kaldırılmıştı. 2023’te Kılıçdaroğlu ve dönemin İBB Başkanı İmamoğlu, Van’da HDP paçavralarıyla donatılan alanda miting yapmıştı. Mitingde ay yıldızlı bayrakları gören olmamıştı. 2024’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve suflörü İmamoğlu, Diyarbakır’da DEM’li Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında Türk bayrağını kaldırması karşısında suskunluğa bürünmüştü.

Suriye sınırında al bayrağı indiren terör örgütü maşasına CHP’den gür ses çıkmamıştı. İBB’ye bağlı itfaiye çalışanları ise YPG militanlarınca çalınan “Ya ölüm ya Diyarbakır” ifadesinin geçtiği “Yan Mirin Yan Dîyarbekîr” şarkısı eşliğinde halay çekmişti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ÖZÜ SÖZÜ BİR DEĞİL

CHP’nin iki yüzlülüğünü değerlendiren Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, şunları söyledi: “Türkiye’nin barışı hakim kılmaya yönelik adımlarını DEM’e uyarak Irak, Suriye, Libya tezkerelerine hayır oyu verenler de hatırdan çıkarılmaz. Bayrağımızla ilgili tavırları da öyle. Kandil’in aparatlarına sevimli görünmek için atılan adımlar bayrak maskesiyle kapatılmaz. CHP’nin Suriye, Şara ve PKK/YPG’yle ilgili bakış açısı dahi DEM’e yakındır. Bunun temelinde oy hesabı, seçim pazarlığı vardır. Asıl olan ise Türkiye’nin tam bağımsızlık mücadelesinde sağlam durmaktır. Kuşku yok ki bu mücadelede yer almayanın ülkenin geleceğinde yeri olmayacaktır. CHP’nin duruşunun Van’da başka, Çorum’da başka olduğu görülmekte. Özel, neden müşkül durumdadır? Özü sözü bir olmadığından. Türkiye, terörü bitirmede ve emperyalistlerin, siyonistlerin kirli oyunlarını bertaraf etmede kararlıdır.”