Yaşam

Durağın camlarını kırdı! Taksiye alınmayınca ortalığı dağıttı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa’da bir kadın içinde müşteri bulunan taksiye binmek isteyip reddedilince sinirlenerek taksi durağına saldırdı.

Bursa Şehir Hastanesi’nde bir taksi durağında yaşanan olay çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

 

Olay, Nilüfer ilçesindeki Bursa Şehir Hastanesi’nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Her gün taksiyle Görükle mevkisinden hastaneye geldiği öğrenilen bir kadın iddiaya göre, içinde müşteri olmasına rağmen bir taksiye binmek istedi. Taksi sürücüsü, kadına sıradaki araca binmesini söyleyince sinirlenen kadın, durak önünde bulunan ayaklı küllüğü alarak, durağın camlarını kırdı.

 

Kadına müdahale eden biri olmazken, olay anı çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ofisin camlarında hasar meydana gelen durağa bağlı sürücülerin, psikolojik sorunları olduğunu öne sürdükleri kadından şikayetçi oldukları öğrenildi.

