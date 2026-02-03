Rusya acil koduyla uyardı! Rotayı bir anda Türkiye'ye çevirdiler

Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı, akademisyenlerin “dost olmayan” ülkelere yapacağı yurt dışı seyahatlerin daha dikkatli değerlendirilmesini istedi. Üniversitelere gönderilen yazıda, bu ülkelere yönelik davetlerin siyasi riskler açısından incelenmesi ve gerekirse bakanlıkla temas kurulması çağrısı yapıldı.

Uyarının arkasında, aralık ayında Polonya’da Ukrayna’nın talebiyle tutuklanan Rus arkeolog Aleksandr Butyagin olayı bulunuyor. Bu gelişmenin ardından bazı Rus üniversitelerinin 2026 baharı için planlanan uluslararası akademik seyahatleri askıya aldığı belirtiliyor.

Rusya’nın “dost olmayan ülkeler” listesinde çoğu AB, NATO ve G7 üyesi olmak üzere 49 ülke yer alırken, Türkiye bu listede bulunmuyor. Akademik çevrelere göre bu durum, uluslararası iş birliklerinde Türkiye’yi daha güvenli ve tercih edilebilir bir ortak haline getiriyor. Son dönemde Rus akademisyenlerin bilimsel temaslarını Türkiye başta olmak üzere Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelere yönlendirdiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, Türkiye’nin hem coğrafi konumu hem de uluslararası akademik ağlara açık yapısıyla önümüzdeki dönemde bölgesel bir bilimsel buluşma noktası olabileceğine dikkat çekiyor. (TürkRus)