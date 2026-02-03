  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yahudilere her yerde takip! Soykırım destekçilerine tutuklama kararı İsrail Cumhurbaşkanı ülkeyi ziyaret edecekti: Duyarlı siyasetçiler harekete geçti Sapık Epstein’in Rockfeller itirafı gündem oldu: İllüminati benzeri üçlü yapı! Yeşilçam’ın tecavüzcü Coşkun’undan farkı yok! Prensesin oğlu gözaltına alındı Allah'a şükürler olsun! Çanakkale'den sevindiren haber Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti Bu da CHP’nin Epstein dosyası! Halkın parasıyla fuhuş yapmışlar CHP’li belediyede neler olmuş neler! Baklava kutusundan sonra pasta kutusunda rüşvet iddiası Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı Refah Sınır Kapısı göstermelik mi açıldı? 24 saatte geçen filistinli sayısına bakın!
Gündem Rusya acil koduyla uyardı! Rotayı bir anda Türkiye'ye çevirdiler
Gündem

Rusya acil koduyla uyardı! Rotayı bir anda Türkiye'ye çevirdiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rusya acil koduyla uyardı! Rotayı bir anda Türkiye'ye çevirdiler

Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı'nın ülkedeki akademisyenleri seyahat konusunda uyarmasının ardından bilim insanlarının rotayı Türkiye'ye çevirdiği ortaya çıktı.

Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı, akademisyenlerin “dost olmayan” ülkelere yapacağı yurt dışı seyahatlerin daha dikkatli değerlendirilmesini istedi. Üniversitelere gönderilen yazıda, bu ülkelere yönelik davetlerin siyasi riskler açısından incelenmesi ve gerekirse bakanlıkla temas kurulması çağrısı yapıldı.

 Uyarının arkasında, aralık ayında Polonya’da Ukrayna’nın talebiyle tutuklanan Rus arkeolog Aleksandr Butyagin olayı bulunuyor. Bu gelişmenin ardından bazı Rus üniversitelerinin 2026 baharı için planlanan uluslararası akademik seyahatleri askıya aldığı belirtiliyor.

 Rusya’nın “dost olmayan ülkeler” listesinde çoğu AB, NATO ve G7 üyesi olmak üzere 49 ülke yer alırken, Türkiye bu listede bulunmuyor. Akademik çevrelere göre bu durum, uluslararası iş birliklerinde Türkiye’yi daha güvenli ve tercih edilebilir bir ortak haline getiriyor. Son dönemde Rus akademisyenlerin bilimsel temaslarını Türkiye başta olmak üzere Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelere yönlendirdiği ifade ediliyor.

 Uzmanlar, Türkiye’nin hem coğrafi konumu hem de uluslararası akademik ağlara açık yapısıyla önümüzdeki dönemde bölgesel bir bilimsel buluşma noktası olabileceğine dikkat çekiyor. (TürkRus)

 

İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız
İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız

Gündem

İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız

Trump duyurdu, Hindistan Rusya'yı terk etti: Kirli ittifakta enerji çatlağı!
Trump duyurdu, Hindistan Rusya'yı terk etti: Kirli ittifakta enerji çatlağı!

Gündem

Trump duyurdu, Hindistan Rusya'yı terk etti: Kirli ittifakta enerji çatlağı!

Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak
Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak

Dünya

Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak

Rusya'dan flaş açıklama: Büyük saldırı düzenledik
Rusya'dan flaş açıklama: Büyük saldırı düzenledik

Dünya

Rusya'dan flaş açıklama: Büyük saldırı düzenledik

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23