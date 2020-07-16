Anadolu Birlik Holding’ten başarı hikayesi

Birisi ilk 50’de, ikisi ilk 200’de, biri de ilk 400’de yer alan şirketler geçmişten bugüne yazdıkları başarı hikayeleri ile tanınıyor. İSO 500 sıralamasında Anadolu Birlik Holding’in (ABH) amiral gemisi Konya Şeker’in yanı sıra Panagro, Soma ve Kangal Termik Santralleri de yer alırken, ABH bünyesindeki bu 4 şirketin üretimden satış rakamı 6 milyar 930 milyon 774 bin 212 lirayı buldu ve İSO 500 toplam üretimden satışlarının yüzde 0,68’ini ABH’nin bu 4 şirketi gerçekleştirdi.

Çiftçilere değer veren müessese

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, yaptığı değerlendirmede, “Bütün şirketlerimizi dahil edip tek çatı altında araştırmaya katıldığımızda grubumuzun cirosu 11 milyara yaklaşıyor, sıralamadaki yerimiz de ilk 10’u zorluyor. Ancak bizim için önemli olan ne kadar sattığımız değil, çiftçiye ne kadar ödediğimiz ve o rakamda 2019’da 2 milyar 547 milyon 216 bin 503 liradır. Konya çiftçisi tarımsal ürün satış hasılatında Türkiye’nin 500 Sanayi Devinden 425’inin ekonomik büyüklük olarak önündedir” dedi.

Cirosu 3.5 milyar TL’yi geçti

AB Holding’in toplam satış gelirleri yönüyle Türkiye’nin en büyük ilk 15 şirketi içine girebilecek büyüklüğe ulaştığına dikkat çeken Konuk, İSO 500 2019 araştırmasında Konya’dan Anadolu Birlik Holding iştirakleri dışında 6 şirket daha yer aldı.

Konya Şeker ise bu yıl da ilk 50 içerisinde yer alan tek çiftçi kooperatifi kuruluşu olma özelliğini sürdürdü. İSO kayıtlarına göre Konya Şeker’in cirosu 2019 yılında 3 milyar 544 milyon 617 bin 111 lira olarak gerçekleşti.