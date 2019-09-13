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Anadolu Ateşi, Urla’yı ısıttı

Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü gün boyu düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:52
Anadolu Ateşi, Urla’yı ısıttı

Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü gün boyu düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Urla Cumhuriyet Meydanı’nda 5 bin kişinin karşısına çıkan Anadolu Ateşi, dans gösterisiyle meydanı coşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı gecede Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz sahneye çıkarak Anadolu Ateşi dansçılarıyla zeybek oynadı.



Urla’nın 97’nci kurtuluş kutlamaları kortej yürüyüşünden, defile ve konserlere kadar çeşitli etkinliklere sahne oldu. Günün son etkinliği ise akşam Urla Cumhuriyet Meydanı’ndaki Anadolu Ateşi dans topluluğunun gösterisi oldu. İzmir milletvekilleri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı Cumhuriyet Meydanı’ndaki gösteriyi yaklaşık 5 bin kişi izledi.



Şehitler unutulmadı


Gösteri öncesi sahneden kısa bir konuşa yapan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Bu gece hem Urla’mızın kurtuluşunun hem de böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün ilçemizde özgürce yaşıyorsak 97 yıl önce bize bu olanağı sağlayan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Urla’nın kurtuluşu için canını ortaya koyan 173’üncü Alay Komutanı Yarbay Kâzım Bey’e, Yüzbaşı Kemal’e, Onbaşı Baki’ye, Çolak İbrahim’e, Sabri Yılmaz’a ve daha ismini bilmediğimiz kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Soyer’den birlik mesajı


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, Urla’da olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Bu gece 97 yıl önceki coşkuyu, sevinci bir kez daha yaşamak için buradayız. Birbirimizle birlik olduğumuz ve el ele verdiğimiz sürece hiçbir güç ülkemize, kentimize, ilçemize zarar veremez. Bu uğurda şehit olan tüm askerlerimizi, vatandaşlarımızı da bir kez daha rahmetle anıyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun kahraman askerleri önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.



Başkan zeybek oynadı


Konuşmaların ardından sahne alan 65 kişilik Anadolu Ateşi, meydanda 1 saat boyunca farklı bölgelerin danslarını sahneledi. Birbirinden renkli kostümler ve akrobatik hareketlerin sergilendiği gösterinin sonunda Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’u sahneye davet eden dansçılar, birlikte zeybek oynadı.



5 bin vatandaş katıldı


Anadolu Ateşi gösterisini izlemeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eşi Neptün Soyer ile birlikte katılırken, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve eşi Burcu Oğuz ile yanyana oturdular. Geceye ayrıca CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Ednan Arslan, Sevda Erda Kılıç, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Urla Kaymakamı Önder Can ile siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin başkanları ile yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.



Güne kortej ile başlandı


Urla’daki kutlamalar sabah saatlerinde Tarihi Mermerli Çeşme önünden kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe Urla Kaymakamı Önder Can, Garnizon Komutanı Albay Cem Bayram, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kurumlarının temsilcileri ve Urlalılar katıldı. Süvariler ve araç konvoyunun geçişinin izlenmesinden sonra Atatürk anıtına çelenk sunumu ve ardından Yıldıztepe Şehitliği ziyareti yapıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:52
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