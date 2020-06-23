  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Anadolu Ateşi, 9 Temmuz'da "Park Et Seyret" etkinliğinde sahne alacak

Topluluk, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgını sonrası, tedbirli bir şekilde normalleşmeye geçilen bu günlerde, 20.yılını yeni bir etkinlik konsepti ile kutlayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:54:10 -
Anadolu Ateşi, 9 Temmuz'da "Park Et Seyret" etkinliğinde sahne alacak

İSTANBUL (AA) - İlhamını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi dans topluluğu, 9 Temmuz'da Park Et Seyret etkinlikleri kapsamında Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Bugüne kadar 20 yıldır 105 ülkede 45 milyonu aşan seyirciyle buluşan topluluk, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgını sonrası, tedbirli bir şekilde normalleşmeye geçilen bu günlerde, 20. yılını yeni bir etkinlik konsepti ile kutlayacak.

Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk danslarını, Anadolu'nun kültürel tarihi ve müziğini sahneye taşıyan topluluk, 21.30'da Park Et Seyret arabalı konserler kapsamında seyircisine alışkanlıkları değiştirme fırsatı sunan farklı bir deneyim yaşatacak.

Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi'nde bin 400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.

Topluluk, İstanbul'daki programının ardından Ege turnesi ile gösterilerini sahnelemeye devam edecek ve turne kapsamında İzmir Fuar Açıkhava, Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Marmaris'in yanı sıra 9 Eylül'de İzmir Kurtuluş'da, 28 Eylül'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.








Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı