Anadolu arı ürünleri, çocukların beslenmesinde annelerin yardımcısı oluyor

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Anadolu arı ürünlerinin besin içeriği, faydaları ve çocukların beslenmesine nasıl dahil edilebileceği gibi konularda çalışmalar yapan Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, katıldığı etkinlikte annelere önemli ipuçları verdi.

Anadolu arı ürünleri, çocuk beslenme si konusunda da annelere yardımcı oluyor.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin mutlaka uzmanlar tarafından uygun teknoloji ile özütlenmesi ve standardize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Propolisin tamamen doğal bir arı ürünü olduğunu belirten Tanuğur, şunları kaydetti:

"Anadolu coğrafyası zengin endemik bitki çeşitliliği ile bizlere yüksek biyolojik aktivite ve besin çeşitliliği gösteren arı ürünleri sunmaktadır. Anadolu propolisi, yüksek polifenolik içerik ve besin değerine sahiptir. Anadolu propolisinin içeriğinde en az 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen bulunur. Bu bileşenler yüksek antioksidan özellik gösterir ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır."

Tanuğur, bal dışındaki arı ürünlerine ilişkin bir tebliğ bulunmadığını aktararak, "Bu sebeple propolis başta olmak üzere arı ürünlerinde sıklıkla sahtecilik yapılıyor. Tüketici hileli ürünler ile kandırılıyor, sağlıkları riske atılıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar ise piyasadaki propolislerin etiketlerinde beyan edilen içeriklere sahip olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu propolisi

Ürünlerin birçoğunda koruyucu ve katkı maddesi bulunduğu halde bunun etiketinde beyan edilmediğine işaret eden Tanuğur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Propolis alırken mutlaka patentli özütleme teknolojisi ile glikol, etanol, gliserol gibi bir işlem yardımcıları ile özütlenen damla formlar tercih edilmelidir. Ben 'Sözleşmeli Arıcılık Modeli'yle üretilen, uzman gıda mühendisleri kontrolünde özütlenen ve standardize edilen Anadolu propolisi tüketmenizi öneriyorum. Yani her damlasında eşit miktarda fenolik ve flavonoid bileşen bulunmalı. Düzenli olarak günlük 20-80 damla Anadolu propolisi damla tükertereke sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Çocuklar ise 10-40 damla tüketebilir, özellikle mevsim geçişlerinde okul döneminde çocuklarınız mutlaka tüketmeli. Meyve suyu, süt, bal gibi sevdiği gıdalarla birlikte verebilirsiniz. Doğal arı ürünlerinin çocuk beslenmesine mutlaka dahil edilmesi gerekiyor. Güçlü bir bağışıklık ve sağlıklı büyümeyi destekleyecektir."

"Arı ürünleri beslenme planına dahil edilmeli"

Uzman Dr. Ender Saraç ise büyüme çağındaki çocukların yeterli ve dengeli beslenmesinin önemini vurgulayarak, doğal besinlerden oluşan bir beslenme planına mutlaka arı ürünlerinin dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Ara öğünlere polen eklemeyi tavsiye eden Saraç, "Polen, zengin besin bileşimi ile literatürde 'tam gıda' olarak tanımlanmaktadır. İçeriğinde B1, B2, B3, B5, B6, E, C vitaminlerini; ayrıca potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, manganez ve fosfor gibi mineralleri bulundurur. Yaklaşık yüzde 30 protein içerir. Günlük vitamin ve mineral ihtiyacımızın karşılanmasına yardımcı olmak için tamamen doğal ve güçlü bir kaynaktır. Bunun yanında arı ekmeği dediğimiz değerli bir arı ürünü daha mevcut." ifadelerini kullandı.

Arı ekmeğinin, petek gözlerinde depolanan polenin arıların enzimleri sayesinde zamanla fermentasyon geçirmiş hali olduğunu belirten Saraç, bu fermentasyon ile arı ekmeğinde yararlı bakterilerin geliştiğini bildirdi.

Arı ekmeği doğal bir probiyotiktir

Ender Saraç, "Arı ekmeği, bileşiminde bulunan Lactobacillus bakterileriyle doğal probiyotik bir gıdadır. İçeriğinde doğal olarak A, D, E, K, C ve B grubu vitaminleri ve magnezyum, demir, selenyum, çinko, potasyum, kalsiyum minerallerini bulundurur. Ayrıca, yaklaşık yüzde 35 oranında doğal protein içerir." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir vücudun sağlıklı mikrofloradan meydana geldiğinin vurgulayan Saraç, şunları kaydetti:

"Arı ekmeği, doğal bir probiyotiktir. Probiyotikler, bağırsak florasını dengeleyip insan sağlığını olumlu etkileyen dost bakterilerdir. Arı ekmeği probiyotik özelliği ile sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Çocuklarınızın beslenmesine küçüklükten itibaren düzenli olarak günde 5-6 adet arı ekmeği dahil ederseniz sağlıklı bir flora ve sağlıklı bir vücuda sahip olacaklardır. Bu noktada bir uyarım olacak, arı ürünlerinin faydalarını görmek adına ısıl işlemden uzak tutmak gerekiyor. Çocuklarınız ılık veya soğuk gıdalarla birlikte tüketebilir. Örneğin, mevsim meyveleri ve ev yoğurdunun olduğu bir kaseye polen ve ham bal ekleyebilirsiniz. Sağlıklı ve besleyici bir öğün olacaktır."